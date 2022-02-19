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Зеленський на Мюнхенській конференції: Я не знаю, чого хоче президент Росії, тому пропоную зустрітися

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Зеленський на Мюнхенській конференції: Я не знаю, чого хоче президент Росії, тому пропоную зустрітися
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не знає, чого хоче президент Російської Федерації Володимир Путін, тому пропонує зустрітися з ним.

"Я не знаю, чого хоче президент РФ, тому пропоную зустрітися", - сказав Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Так Зеленський відповів на запитання про те, як він інтерпретує наміри президента РФ, що він має намір робити, чи прийняв він рішення про вторгнення в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може поставити під сумнів зобов'язання щодо Будапештського меморандуму, - Зеленський в Мюнхені

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Andriy Kalnyshevsky
    а Байден же попереджав, не пускайте оце на люди...
  • Александр Юр
    Тепер я розумію, чому у передвиборчій компанії 2019го в основному говорив Размуков. Інакше у Зеленського не було шансів.
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