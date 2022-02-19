Україна має бути мостом між Заходом і Сходом, а не лінією боротьби між великими державами, - глава МЗС КНР Ван Ї у Мюнхені

Пекін не ставить під сумнів принцип, що суверенітет, незалежність і територіальна цілісність України має поважатися.

Про це заявив міністр закордонних справ КПН Ван Ї на Мюнхенській безпековій конференції, у якій узяв участь віртуально, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна має бути мостом, який сполучає Захід і Схід, а не лінією боротьби між великими державами", - заявив Ван Ї.

За його словами, суверенітет, незалежність і територіальна цілісність будь-якої держави, у тому числі й України, має поважатися. Глава МЗС Китаю підкреслив, що Пекін не ставить цей принцип під сумнів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Промова Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції. ВIДЕО

Говорячи про НАТО, китайський урядовець висловив думку, що "треба керуватися сьогоднішньою ситуацією та адаптувати Альянс".

Стосовно нинішньої безпекової ситуації Ван Ї заявив, що всі сторони мають право висловити свої занепокоєння. Китай сподівається, що рішення буде знайдено через діалог і консультації, які дійсно гарантуватимуть стабільність і безпеку в Європі.

За його словами, у Пекіні вбачають шлях виходу з кризи у виконанні Мінських угод. Глава МЗС Китаю закликав усі сторони зосередитися саме на цьому, "а не на тому, щоб посилювати напругу та сіяти паніку".

Як повідомлялося, голова КНР Сі Цзіньпін і президент РФ Володимир Путін провели зустріч у Пекіні напередодні церемонії відкриття Олімпійських ігор. Дві країни опублікували спільну заяву, в якій виступили проти подальшого розширення НАТО. Цей документ викликав критику як в Україні, так і з боку багатьох партнерів.

Також читайте: Захід перебільшує російську загрозу для України, - речник МЗС Китаю