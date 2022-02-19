Кулеба подякував Блінкену за додаткову інформацію про агресивні наміри Росії
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував держсекретарю США Ентоні Блінкену за надання додаткової інформації та оцінок щодо агресивних намірів РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.
"Вдячний держсекретарю США Ентоні Блінкену за додаткову інформацію та оцінки щодо агресивних намірів РФ. Україна тепер ще краще підготовлена до будь-яких сценаріїв. Українська та американська дипломатії не опускають рукдля захисту України. США рішуче стоять на боці України", - написав Кулеба.
У свою чергу Блінкен наголосив, що "оцінив обговорення з Кулебою єдиного фронту проти російської агресії".
"Високо оцінив обговорення з Дмитром Кулебою нашого єдиного фронту проти російської агресії і поглиблення нашої прихильності суверенітету і територіальної цілісності України", - написав Блінкен у твіттері.