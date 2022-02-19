Твердий і рішучий виступ Зеленського не всім на Заході сподобається, але з ними треба говорити саме так, - Гриценко

Промова президента України Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки може позитивно вплинути на позиції західних партнерів України.

Про це пише у фейсбуці колишній міністр оборони Анатолій Гриценко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Виступ Зеленського у Мюнхені. Твердий, рішучий, часом агресивний. Як на мене - абсолютно вірний по суті й абсолютно виправданий за тоном у даній ситуації. І переконливий, для всіх неангажованих дружбою з Путіним і здатних бути відповідальними. Досить уже дипломатичних танців з "партнерами", для яких Путін-агресор дотепер друг і союзник, попри всю його ворожість і небезпеку для світу. Досить ритуальних обіцянок про "відкриті двері" НАТО з дулею в кишені. Досить пропутінської мантри про "внутрішній конфлікт" і "безальтернативність Мінських домовленостей". Досить егоїзму і короткозорості. Час відповідальної політики, довіри і підтримки, час ефективних рішень і спільних дій. Виступ Зеленського не всім на Заході сподобається, це точно. Бо не всі доросли у своїй відповідальності до лідерства, попри поважні високі посади. Але - говорити з ними треба і треба говорити саме так. Най думають і зважують. Швидких змін у позиціях очікувати не варто, але - крапля камінь точить", - написав він.

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