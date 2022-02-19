Світ не повірить у вигадки Росії, спрямовані на виправдання агресії проти України, - Бербок

Загроза для України насправді дуже велика, але якщо РФ знову наважиться порушити суверенітет України - негайно опиниться під масштабними санкціями.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок після зустрічі глав МЗС країн G7 на полях Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Яким би не неймовірним це не здавалося, ми стоїмо перед дуже реальною загрозою військового конфлікту в серці Європи", - заявила міністр.

Вона підкреслила, що світ знає, хто несе за це відповідальність, і жодні боти у Твітері, операції "під фальшивим прапором" та кампанії з дезінформації не вплинуть на це.

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За словами Бербок, світ кілька місяців спостерігає за скупченням російських військ уздовж кордонів України, чого не було після завершення холодної війни. Водночас заяви представників окупаційних адміністрацій за останні 24 години повністю відповідають сценаріям для "виправдання" військового вторгнення.

"Ми не знаємо, чи рішення про атаку вже прийняте (керівництвом РФ. - Ред.), але вважаємо, що загроза для України насправді дуже велика, і це вже має реальні наслідки", - зазначила глава німецької дипломатії.

За її словами, учасники зустрічі наголосили, що Росія помиляється, якщо вважає, що може посилити свою безпеку шляхом тиску на інших. Натомість якщо РФ знову наважиться порушити суверенітет України, негайно опиниться під масштабними санкціями - політичними, економічними, фінансовими, стратегічними та персональними щодо тих, хто несе відповідальність за цю кризу.

Проте головне завдання - шляхом переговорів не допустити такого розвитку подій, підкреслила Бербок.

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Під час зустрічі глави МЗС країн G7 висловили солідарність із Україною та закликали Росію "не припускатися фатальної помилки, відвести війська та не завдавати шкоди ані Україні, ані собі".

Запрошеного на цю зустріч міністра закордонних прав України Дмитра Кулебу запевнили у підтримці. Бербок поінформувала, що з 2014 року разом з міжнародними фінансовими інституціями вони надали Києву понад 48 млрд доларів допомоги та готові сприяти тому, що Україна отримувала допомогу без затримок задля забезпечення економічної та фінансової стабільності.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі глав МЗС країн G7 у Мюнхені детально поінформував колег про ескалацію напруги з боку РФ та безпекову ситуацію поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України.

Глава МЗС України також укотре спростував повідомлення російської пропаганди про нібито підготовку України до наступальних військових операцій, диверсій чи провокацій.

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