"Дуже складно досягати прогресу в перемовинах, коли РФ приставила дуло пістолета до скроні України", - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 24 лютого в Європі пропонуватиме йому "заходи щодо зміцнення довіри, способи зниження ризиків, заходи щодо подальшого розвитку контролю за озброєннями".

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, про це Блінкен сказав в інтерв’ю російському телеканалу "Дождь" 19 лютого.

"У нас запланована зустріч 24 числа, наприкінці наступного тижня у Європі. Але, як я сказав міністру закордонних справ Лаврову у своєму листі у відповідь, це передбачає, що за цей час Росія не нападе на Україну", – заявив Блінкен.

На запитання, чи є щось конкретне, що він може запропонувати Лаврову, держсекретар відповів: "Ми вже запропонували безліч сфер, у яких ми можемо вести спільну роботу щодо посилення безпеки для всіх. Є заходи щодо зміцнення довіри, є способи зниження ризиків, є заходи щодо подальшого розвитку контролю за озброєннями. Є питання розміщення військових і озброєнь, які, знову ж таки, на взаємній основі можуть сприяти посиленню безпеки для всіх".

"Я вже зустрічався з міністром закордонних справ Лавровим, у тому числі в Женеві кілька тижнів тому. Ми повністю готові працювати над цим. Але робити все це з дулом пістолета, приставленим до скроні України, коли 150 000 російських військових перебувають на північ, на схід і на південь від кордону – дуже складно досягати прогресу в такому становищі", – наголосив він.

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