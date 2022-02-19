Лондон заборонить в'їзд російським олігархам у разі вторгнення РФ в Україну, – глава МЗС Британії Трасс

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що у разі вторгнення Росії в Україну Лондон заборонить в'їзд російським олігархам та ускладнить доступ російських компаній до ринків капіталів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це вона повідомила на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Ми сповнені рішучості завдати Росії серйозних збитків у разі вторгнення, включаючи жорсткі санкції. Ми позбавимо олігархів можливості рухати свої гроші по всьому світу. Ми зупинимо їхні подорожі та ускладнимо для російських компаній доступ до наших ринків капіталу. І ми також збираємося ускладнити для Росії доступ до ринків суверенних боргів", — заявила Трасс.

Міністерка вважає, що світ має проявити свої сильні сторони, "тому що Росія розуміє силу".

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