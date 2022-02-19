Новини

Уболівальники британського "Ліверпуля" під час поєдинку проти "Норвіча" розгорнули прапор України. ФОТО

25 29930
Уболівальники британського "Ліверпуля" під час поєдинку проти "Норвіча" розгорнули прапор України. ФОТО
Уболівальники "Ліверпуля" на своєму стадіоні "Енфілд" під час поєдинку англійської прем'єр-ліги проти "Норвіча" розгорнули прапор України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, світлину з жовто-синім стягом розмістила на своїй сторінці в соцмережі журналістка Марічка Падалко.

"Вболівальники "Ліверпуля" розгорнули сьогодні під час домашнього матчу прем’єр-ліги прапор України. Фото мені щойно прислав Imran Ghoorbin, який разом з донькою гостював в нашій родині під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві у 2018. Ох, і були тоді часи). You’ll never walk alone! Thank you, Liverpool FC!", - пише Падалко в своєму дописі.

Уболівальники британського Ліверпуля під час поєдинку проти Норвіча розгорнули прапор України 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лондон заборонить в'їзд російським олігархам у разі вторгнення РФ в Україну, – глава МЗС Британії Трасс

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • I D 1f3b7626
    Круто!!!
  • Яукр
    ла-ла-ла *****, співали
  • Alex K 8d0b77c0
    Прапор Свободи. Слава Україні !!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини