Уболівальники британського "Ліверпуля" під час поєдинку проти "Норвіча" розгорнули прапор України. ФОТО

Уболівальники "Ліверпуля" на своєму стадіоні "Енфілд" під час поєдинку англійської прем'єр-ліги проти "Норвіча" розгорнули прапор України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, світлину з жовто-синім стягом розмістила на своїй сторінці в соцмережі журналістка Марічка Падалко.

"Вболівальники "Ліверпуля" розгорнули сьогодні під час домашнього матчу прем’єр-ліги прапор України. Фото мені щойно прислав Imran Ghoorbin, який разом з донькою гостював в нашій родині під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві у 2018. Ох, і були тоді часи). You’ll never walk alone! Thank you, Liverpool FC!", - пише Падалко в своєму дописі.

