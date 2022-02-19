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РФ готує теракти на окупованому Донбасі, щоб ввести регулярні війська під виглядом миротворців, - Залужний

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РФ готує теракти на окупованому Донбасі, щоб ввести регулярні війська під виглядом миротворців, - Залужний
На окупованих територіях Донбасу російські військові та спецслужби готують теракти. Жертви серед мирних жителів використають як привід для введення регулярних підрозділів збройних сил РФ під виглядом миротворців.

Про це йдеться у заяві головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

Він наголосив, що поширюючи фейк про затримання нібито українських диверсантів, Росія розкриває власні плани, серед яких - мінування мостів та шляхів, якими окупаційна адміністрація вивозить мирних жителів на територію РФ, мінування автомобілів, житлових будинків та громадських об’єктів.

Залужний наголошує, що під особливою небезпекою перебувають автобуси та потяги з дітьми-сиротами і літніми людьми, яких вивозять за відомими та запланованими ними графіками й маршрутами.

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"Вкотре наголошуємо, що Україна не планує жодних наступальних дій на Донбасі. За останні дні загострення з боку противника не було жодної жертви ні з серед мирного населення, ні серед військових найманців. Противник використовує примусове вивезення мирного населення, передусім жінок та дітей, для реалізації своїх кривавих провокацій", - заявив головнокомандувач.

Він додав, що оприлюдненням цих намірів Росії Україна намагається зламати її сценарії і зберегти життя співгромадян по обидва боки лінії зіткнення.

Також Залужний вказав на підступність дій росіян на Донбасі.

"Незаконні збройні формування, підтримувані державою-агресором Російською Федерацією, продовжують масовані обстріли позицій українських військових. Сьогодні в їх наслідок двоє наших воїнів загинули, четверо отримали поранення. Підступність дій противника полягає в застосуванні артилерії, яку навмисне розмістили в населених пунктах, створивши загрозу для мирних мешканців тимчасово окупованих територій", - переконаний головнокомандувач.

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Топ коментарі

  • Alexander Tsvelikh
    Миротворцы вводятся по решению ООН, и никак иначе. В противном случае это иностранная агрессия.
  • Светлана Науменко
    "Борцы за русский язык" не знают, как пишется слово "фашизм"
  • Яр Холодний
    Ни в одном фильме-катастрофе не гибнет Москва

    Париж гибнет практически всегда, Лондон - часто, Вашингтон - регулярно

    А Москва - НЕТ!!!

    Это потому, что фильм-катастрофа должен пугать зрителя, а не радовать!
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