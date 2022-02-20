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Зеленський після повернення з Мюнхена дав доручення щодо додаткового матеріально-технічного забезпечення військ, - ОП

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Зеленський після повернення з Мюнхена дав доручення щодо додаткового матеріально-технічного забезпечення військ, - ОП
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом сил безпеки та оборони в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" після повернення з Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Президент заслухав детальні звіти про події останньої доби на сході України та стан бойової готовності військ.

Він отримав актуальну інформацію від розвідувальних служб щодо ситуації на території Росії та Білорусі вздовж українського кордону, а також на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Промова Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції. ВIДЕО

Крім того, йшлося про нагальні проблеми гуманітарного характеру та шляхи їх розв'язання.

Учасники наради обговорили можливі сценарії подальшого розвитку подій та необхідні кроки України у разі реалізації кожного з них.

Володимир Зеленський дав доручення щодо актуального додаткового матеріально-технічного забезпечення військ.

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Топ коментарі

  • S1noby
    Йшов 3ій рік президенства Зе, 8 років війни. Й тільки після того, як арахамія потрапив під обстріл, Зе повірив, що, можливо, військам теж гроші треба, а не тільки на велике крадівництво.
  • Bogdan_
    хвост накрутили зебилу?
  • Коваленко Егор
    Европейская Солидарность с конца прошлого года требует проголосовать выделение ВС дополнительных 50 млрд.! ЗЕбобы игнорили, а теперь оно величайшие поручения даёт! Сцарь!
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