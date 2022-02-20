Зеленський після повернення з Мюнхена дав доручення щодо додаткового матеріально-технічного забезпечення військ, - ОП

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом сил безпеки та оборони в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" після повернення з Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Президент заслухав детальні звіти про події останньої доби на сході України та стан бойової готовності військ.

Він отримав актуальну інформацію від розвідувальних служб щодо ситуації на території Росії та Білорусі вздовж українського кордону, а також на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Промова Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції. ВIДЕО

Крім того, йшлося про нагальні проблеми гуманітарного характеру та шляхи їх розв'язання.

Учасники наради обговорили можливі сценарії подальшого розвитку подій та необхідні кроки України у разі реалізації кожного з них.

Володимир Зеленський дав доручення щодо актуального додаткового матеріально-технічного забезпечення військ.