Україна робить НАТО сильнішим, об’єднанішим і відданішим потребам миру та демократії, - Пелосі
Про це заявила спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі під час пресбрифінгу на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Що цікаво в плані України, я вважаю, що вона робить НАТО сильнішою, більш об’єднаною та відданою потребам миру і демократії організацією", - зауважила спікер палати представників.
За її словами, у США існує двопалатна, двопартійна й багатостороння підтримка позиції на захист України, яка також присутня у інтенсивній дипломатії США з європейськими країнами.
"Ми хочемо розвіяти всі сумніви у будь-кого включно з президентом Росії: Сполучені Штати повною мірою прихильні до об’єднаних зусиль із нашими європейськими союзниками в інтересах дипломатії",- наголосила Пелосі.
Вона підкреслила, що "напад Путіна на Україну є нападом на демократію", і про це мають пам’ятати всі, а в Росії мусять бути готовими, що дістануть адекватну й ефективну відповідь на будь-яку агресію.
Однак зараз, за словами спікера, існує шлях для врегулювання кризи дипломатичним шляхом.
Нагадаємо, у Німеччині 18-20 лютого проходить Мюнхенська безпекова конференція, яка зібрала близько 30 глав держав і урядів, а також понад 100 міністрів.