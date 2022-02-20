Ракета-носій "Антарес" з українським першим ступенем вивела на орбіту корабель з вантажем для МКС

Ввечері 19 лютого із Центру космічних польотів на острові Воллопс у американському штаті Вірджинія успішно запустили ракету-носій середнього класу "Антарес".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного космічного агентства.

Зазначається, що ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого 3729 кг корисного вантажу для Міжнародної космічної станції.

"У рамках програми "Антарес" українська сторона виконала весь комплекс робіт: проєктування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети-носія. Усього з 2013 року ракета-носій "Антарес" стартувала 16 разів, 15 з них - успішно", - зауважується у повідомленні.

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