В Україні готували проплачені мітинги, щоб дестабілізувати ситуацію та створити "телекартинку" для пропагандистських ЗМІ РФ, - Нацполіція
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.
Як зазначається, працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції провели 19 лютого санкціоновані обшуки в осіб, які займалися організацією та проведенням проплачених акцій. За даними правоохоронців, ця група безпосередньо відповідала за пошук та збір громадян, які за грошову винагороду брали б участь у мітингах.
"Відомо, що 20 лютого вони планували провести в Києві масові заходи, головним завданням яких є дестабілізація ситуації в державі та створення "телекартинки" для російських пропагандистських ЗМІ. Загалом планувалося вивести до Офісу Президента 1500 осіб", - зазначають правоохоронці.
Під час обшуків поліцейські вилучили прапори, банери та іншу атрибутику із гаслами, "чорнові" записи, десятки мобільних телефонів та банківських карток тощо.
Правоохоронці проводять подальші процесуальні заходи.