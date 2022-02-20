Захисний одяг, генератори, намети, медичне обладнання та ліки, - ЄС надає Україні гуманітарну допомогу

Євросоюз відгукнувся на запит України про надання надзвичайної гуманітарної допомоги та організував доставку в Україну вантажів для підтримки цивільного населення на випадок подальшої ескалації ситуації з безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Європейської комісії.

"У відповідь на запит від Уряду України про надання надзвичайної допомоги через загрозу подальшої ескалації, Європейська комісія координує доставку важливих вантажів для підтримки цивільного населення, з використанням Механізму ЄС із цивільного захисту. Ця допомога призначена для підтримки зусиль України з підготовки до всіх можливих сценаріїв", - йдеться у повідомленні.

Допомога включає захисний одяг, взуття, дизельні генератори, протипожежні засоби, намети, ковдри та спальні мішки, гігієнічні та медичні набори, комплекти анальгетиків та антибіотиків, медичне обладнання для термінової допомоги сотням пацієнтам, медичні комплекти для допомоги пораненим, дезінфектори тощо.

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Згадана допомога надійде через Механізм цивільного захисту ЄС від кількох європейських країн, зокрема, від Словенії, Румунії, Франції, Ірландії та Австрії.

"Європейський союз стоїть у повній солідарності з народом України, та надає людям конкретну допомогу. Щойно Україна запросила нашу допомогу, ми розпочали цілодобову роботу для того, щоб допомогти зусиллям її влади. Негайна допомога з цивільного захисту вже в дорозі. Словенія, Румунія, Франція, Ірландія і Австрія вже зробили перші пропозиції, і я очікую, що більше допомоги надійде від інших країн-членів ЄС протягом наступних днів", - зауважив з цього приводу Єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич.

Як зазначається у повідомленні, Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації перебуває у постійному контакті з владою України, і ЄС готовий за надати Україні подальшу допомогу за запитом. ЄС та його країни-члени є наразі найбільшими гуманітарними донорами з надання допомоги у відповідь на кризу у на Сході України, при цьому ця допомога призначена вразливому населенню з обох сторін контактної лінії.

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