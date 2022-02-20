Минулої доби війська РФ 136 разів відкривали вогонь на Донбасі: 2 українських воїнів загинули, 4 - поранені, один отримав бойову травму, - штаб ООС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Сім разів НОВОТРОЇЦЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм та автоматичних станкових гранатометів.
ГРАНІТНЕ – з артилерії калібру 122 мм.
Чотири рази СТАРОГНАТІВКУ - з артилерії калібру 152мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Три рази НОВОСЕЛІВКУ - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Двічі БОЛОТЕНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
Двічі ВОДЯНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
ШИРОКИНЕ – з мінометів калібру 120 мм.
Три рази МИРОНІВСЬКИЙ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.
П’ять разів НОВОГНАТІВКУ - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Чотири рази СВІТЛОДАРСЬК - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Чотири рази ТРАВНЕВЕ - з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.
Чотири рази ЛОБАЧЕВЕ - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Двічі ПІВДЕННЕ - з мінометів калібру 82 мм, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
П’ять разів НОВОЗВАНІВКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
П’ять разів ЛУГАНСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82мм, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомету, станкового протитанкового гранатомету.
Двічі АВДІЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих комплексів.
Дев’ять разів ЩАСТЯ - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
П’ять разів КРИМСЬКЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Чотири рази МАР'ЇНКУ – з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.
Двічі ОПИТНЕ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Чотири рази НЬЮ-ЙОРК - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Двічі ЛОПАСКИНЕ - з мінометів калібру 82 мм.
П’ять разів НОВОЛУГАНСЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
П’ять разів СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з танку, артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Три рази ПРИЧЕПИЛІВКУ - з мінометів калібру 120 мм .
СИЗЕ - з мінометів калібру 120 мм.
НОВОГРИГОРІВКУ - з артилерії калібру 122 мм.
Сім разів ТРОЇЦЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.
СТАРИЙ АЙДАР - з артилерії калібру 122 мм.
Чотири рази ШУМИ - з мінометів калібру 120мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
П’ять разів ЗАЙЦЕВЕ - артилерії калібру 152 мм та 122мм, мінометів калібру 120 мм.
П’ять разів СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БМП, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Двічі ТРЬОХІЗБЕНКУ - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі БОГДАНІВКУ - з мінометів калібру 120 мм.
АВДІЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм.
НОВОСЕЛІВКУ ДРУГУ - з мінометів калібру 120 мм.
НОВОТОШКІВСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.
НОВООЛЕКСАНДРІВКУ - з мінометів калібру 120 мм.
ЧЕРМАЛИК - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі ПІСКИ – з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
НОВОГНАТІВКУ - з мінометів калібру 120 мм.
ОПИТНЕ - з мінометів калібру 120 мм.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
"Особливо цинічними були обстріл КПВВ "ЩАСТЯ", яке три рази потрапляло під прицільний вогонь мінометів та станкових протитанкових гранатометів", - наголосили у штабі ООС.
Командування Об’єднаних сил наголошує, що обстріл КПВВ "ЩАСТЯ" є порушенням міжнародного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права.
"Цей підступний обстріл збоку російських окупаційних підрозділів є черговим свідченням того, що окупанти не дотримуються жодних міжнародно-правових норм. Постраждалих цивільних осіб та особового складу КПВВ немає", - зазначається у повідомленні.
У той же час наслідок обстрілів військ РФ двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах. Один військовослужбовець отримав бойове травмування. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.
За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 8 порушень, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Двічі КРАСНОГОРІВКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
АВДІЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
ГРАНІТНЕ – з мінометів калібру 120 мм.
СТАРОГНАТІВКУ - з мінометів калібру 82 мм.
ЛУГАНСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм.
ОПИТНЕ - з мінометів калібру 120 мм.
ПІСКИ - з мінометів калібру 82 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.
Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.