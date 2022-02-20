Функціонування КПВВ "Щастя" призупинено через регулярні обстріли військ РФ
Не дотримуючись домовленостей про припинення вогню, минулої доби 19 лютого, війська РФ тричі з мінометів та станкових протитанкових гранатометів прицільно обстріляли КПВВ "Щастя".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Командування Об’єднаних сил наголошує, що обстріл КПВВ "Щастя" є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.
"Такі дії російсько-окупаційних військ ставлять під загрозу життя та здоров’я як мирного населення, так і персоналу, який здійснює свою діяльність на КПВВ. Завдяки безперебійному функціонуванню цього дорожнього коридору люди мали можливість рятуватись від складної соціально-економічної ситуації, яку на тимчасово окупованих територіях України створила окупаційна адміністрація РФ.
Враховуючи загострення ситуації, недотримання російсько-окупаційними військами домовленостей про припинення вогню та неможливістю гарантувати безпеку цивільному населенню в межах дорожнього коридору КПВВ "Щастя", усвідомлюючи реальну загрозу для життя та здоров’я осіб, які перетинають лінію розмежування, командувачем Об’єднаних сил прийнято рішення щодо тимчасового припинення пропуску осіб і транспортних засобів через КПВВ "Щастя" з 8 години 20 лютого 2022 року на період існування загрози. Звертаємось до громадян з проханням врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок", - йдеться у повідомленні.