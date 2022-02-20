Усі ознаки вказують на те, що Росія планує повномасштабний напад на Україну, - Столтенберг
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НАТО бачить ознаки того, що Росія може вдатися до повномасштабного нападу на Україну.
Про це генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив у суботу телеканалу ARD, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Усі ознаки вказують на те, що Росія планує повномасштабний напад на Україну", – заявив Столтенберг.
За його твердженням, російські війська від кордону з Україною "не виводяться, як каже Росія, навпаки, прибувають нові".
Генсек також сказав, що НАТО бачить ознаки того, що Росія "готується створити привід для нападу".
Проте, сказав Столтенберг, альянс, як і раніше, відданий пошуку шляхів політичного рішення.
"Ми хочемо змусити Росію змінити курс і сісти за стіл переговорів із нами", - сказав він.