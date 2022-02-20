Усі ознаки вказують на те, що Росія планує повномасштабний напад на Україну, - Столтенберг

НАТО бачить ознаки того, що Росія може вдатися до повномасштабного нападу на Україну.

Про це генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив у суботу телеканалу ARD, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Усі ознаки вказують на те, що Росія планує повномасштабний напад на Україну", – заявив Столтенберг.

За його твердженням, російські війська від кордону з Україною "не виводяться, як каже Росія, навпаки, прибувають нові".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський в Мюнхені: Пропоную скликати саміт постійних членів Радбезу ООН, Туреччини та Німеччини

Генсек також сказав, що НАТО бачить ознаки того, що Росія "готується створити привід для нападу".

Проте, сказав Столтенберг, альянс, як і раніше, відданий пошуку шляхів політичного рішення.

"Ми хочемо змусити Росію змінити курс і сісти за стіл переговорів із нами", - сказав він.

Також читайте: Україна може поставити під сумнів зобов'язання щодо Будапештського меморандуму, - Зеленський в Мюнхені