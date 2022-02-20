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Макрон готовий докласти нових зусиль для врегулювання ситуації довкола України, - Єлисейський палац

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Макрон готовий докласти нових зусиль для врегулювання ситуації довкола України, - Єлисейський палац
Президент Франції Емманюель Макрон готовий докладати зусиль, щоб досягти деескалації ситуації довкола України.

Про це повідомляє телеканал BFMTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент республіки піде на будь-які ризики, щоб зберегти стабільність і мир у Європі. Якщо для досягнення цієї мети потрібен новий закордонний візит, він його здійснить", - зазначили у канцелярії Макрона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Макрон обговорили загострення на сході України

У суботу Макрон провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а в неділю у нього заплановано телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Вашингтонский Обком


    @_Fashington

    ·
    13 ч



    Зеленский на Мюнхенской конференции: "Я не знаю, чего хочет Путин, потому предлагаю встретиться".

    Зеленский почти 3 года президент, но так и не понял, что... ЦЕЛЬ ПУТИНА - УНИЧТОЖЕНИЕ УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це схоже на Еманюєль-2,3,4...
  • Шрек Баблокат
    эту французскую проститутку Макарона нужно вежливо гнать нахер!..
    мы помним "миротворческие" усилия Штанмаера и Саркози в Грузии.. откровенное подыгрывание лилиПутину в ущерб интересам Грузии..
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