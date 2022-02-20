Макрон готовий докласти нових зусиль для врегулювання ситуації довкола України, - Єлисейський палац

Президент Франції Емманюель Макрон готовий докладати зусиль, щоб досягти деескалації ситуації довкола України.

Про це повідомляє телеканал BFMTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент республіки піде на будь-які ризики, щоб зберегти стабільність і мир у Європі. Якщо для досягнення цієї мети потрібен новий закордонний візит, він його здійснить", - зазначили у канцелярії Макрона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Макрон обговорили загострення на сході України

У суботу Макрон провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а в неділю у нього заплановано телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.