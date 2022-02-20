Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Джонсон заявив про ймовірність найбільшої після Другої світової війни в Європі

19 95563
Джонсон заявив про ймовірність найбільшої після Другої світової війни в Європі
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що нинішня ситуація навколо України може вилитися у найбільшу після Другої світової війну в Європі.

Про це він заявив у інтерв'ю телерадіокорпорації ВВС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"План, який ми бачимо, передбачає щось таке, що може стати найбільшою війною в Європі з 1945 року лише з погляду масштабів", - заявив Джонсон.

"Треба дивитися не просто на вторгнення зі сходу через Донбас, але згідно з розвідданими, які ми бачимо, воно йде і з півночі, з Білорусі", - пояснив прем'єр-міністр Великої Британії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон застерігає РФ: У разі вторгнення до України ми запровадимо санкції, а потім відкриємо "матрьошку"

Джонсон додав: "Я думаю, що багато людей повинні розуміти, яку величезну ціну це може потягти за собою з погляду людських життів, причому не лише українців, а й росіян".

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Перекройте все счета миллиардерам из раши и стран ОДКБ заранее - и банду Кремля вынесут вперёд ногами
  • Vitia Ma
    Ну очевидно для того щоб знищити найбільшого терориста в світі, якого доречі виростили Німеччина і Франція в великій степені, доведеться воювати.
  • С В 8cc3c47f
    Думаю пора нато закрывать небо над Украиной и вводить на время бесполетную зону и сбивать любой военный самолёт с территории России или беларуси
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини