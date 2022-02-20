Джонсон заявив про ймовірність найбільшої після Другої світової війни в Європі

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що нинішня ситуація навколо України може вилитися у найбільшу після Другої світової війну в Європі.

Про це він заявив у інтерв'ю телерадіокорпорації ВВС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"План, який ми бачимо, передбачає щось таке, що може стати найбільшою війною в Європі з 1945 року лише з погляду масштабів", - заявив Джонсон.

"Треба дивитися не просто на вторгнення зі сходу через Донбас, але згідно з розвідданими, які ми бачимо, воно йде і з півночі, з Білорусі", - пояснив прем'єр-міністр Великої Британії.

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Джонсон додав: "Я думаю, що багато людей повинні розуміти, яку величезну ціну це може потягти за собою з погляду людських життів, причому не лише українців, а й росіян".