Країни G-7 закликали Росію знизити ескалацію, обрати шлях дипломатії та виконати зобов'язання в рамках мінських угод

Міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та Сполучених Штатів Америки, а також Верховний представник Європейського Союзу опублікували заяву, в якій закликають Росію обрати шлях дипломатії, знизити ескалацію та виконати свої зобов'язання за підсумками Мінських угод.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Закликаємо Росію обрати шлях дипломатії, деескалацію напруженості, суттєве виведення збройних сил поблизу кордонів України та до повного дотримання міжнародних зобов'язань, у тому числі щодо зниження ризиків та прозорості військових дій. Як перший крок ми очікуємо, що Росія здійснить оголошене скорочення своєї військової активності вздовж кордонів України. Ми не бачили жодних доказів цього скорочення. Ми будемо судити про Росію у її справах", - йдеться у заяві, опублікованій у неділю вночі за київським часом.

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Також у заяві наголошують, що "Росія не повинна сумніватися в тому, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки, включаючи фінансові та економічні санкції щодо широкого кола галузевих та окремих цілей, що призведе до серйозних наслідків та безпрецедентних витрат російської економіки. Ми вживемо узгоджених обмежувальних заходів у разі такої події".

Міністри висловили підтримку Україні, зокрема "прихильність суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод. Ми підтверджуємо право будь-якої суверенної держави визначати своє майбутнє і механізми безпеки. Ми вітаємо стриману позицію України в ході продовження провокацій".

"Ми підкреслюємо нашу глибоку вдячність та постійну підтримку зусиль Німеччини та Франції в рамках Нормандського процесу щодо забезпечення повного виконання мінських угод, що є єдиним шляхом до міцного політичного врегулювання конфлікту на сході України. Ми визнаємо публічні заяви президента Зеленського, в яких наголошується на твердій прихильності мінським угодам та його готовність зробити конструктивний внесок у цей процес", - наголошується в повідомленні.

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