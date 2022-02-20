Ми готові вчасно реагувати на будь-які сценарії дестабілізації, - голова СБУ Баканов
"Ми звертаємо особливу увагу на безпеку об'єктів критичної інфраструктури, посилили контррозвідувальний напрямок. У всіх регіонах України СБУ проводить відповідні навчання. З акцентом якраз на захист державного кордону та стратегічних об'єктів", - наголосив Баканов у ході робочої поїздки до району проведення операції Об'єднаних сил. на сході України 19 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм СБУ.
Також Баканов звернув увагу на те, що зараз країна-агресор застосовує цілу низку інструментів, щоб натиснути на Україну, та закликав українців зберігати спокій.
"Дезінформація – важливий елемент гібридної війни. Спокій, критичне мислення та відповідальність – ось що потрібне сьогодні. Сила України не лише у потужній армії, а й у єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну", – підсумував глава СБУ.