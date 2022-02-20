Росія, в порушення мінських угод, розмістила на Донбасі ще 134 одиниці військової техніки, - українська сторона СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомила про чергові факти порушень мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Так, за минулу добу було зафіксовано розміщення 134 одиниць військової техніки збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованій території України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук пресслужби штабу операції Об’єднаних сил, про це повідомляє Українська сторона СЦКК

"Протягом минулої доби виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 134 одиниці військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей", - ідеться в повідомленні.

За даними української сторони СЦКК, у зоні дій так званого "1 армійського корпусу" розміщено 5 одиниць озброєння та військової техніки, у зоні дій так званого "2 армійського корпусу" - 129 одиниць.

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Серед переліченої техніки - буксирувані гаубиці, РСЗВ, самохідні гаубиці, танки, ЗРК, буксова на протитанкова гармата, ББМ.

Також в Українській стороні СЦКК розповіли, що робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях регулярно супроводжується перешкодами з боку збройних формувань РФ.

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Зазначається, що на блокпосту збройних формувань приблизно за 3 км від Петрівське представник збройних формувань відмовив патрулю місії у проході до ділянки розведення у районі Петрівське, а на блокпосту біля Заїченко двоє озброєних представників збройних формувань заборонили місії проїзд у напрямку Пікуз та Саханка.

"Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про ведення ними активних заходів бойової підготовки задля створення умов подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення", - ідзначається у поідомленні.

Водночас підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії РФ.

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