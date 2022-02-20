ЗМІ повідомляють про відключення інтернету та мобільного зв’язку на окупованій Луганщині, - Денісова

У засобах масової інформації з’явилися повідомлення про відключення інтернету та мобільного зв’язку на території тимчасово окупованої Луганщини.

Про це повідомила у фейсбуці уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Дії мобільних операторів призводять до порушення права українських громадян на отримання суспільно-важливої інформації особливо в теперішніх умовах загострення збройного конфлікту. Громадяни повинні оперативно отримувати інформацію про необхідність та шляхи евакуації, транспортне сполучення, отримання медичної та психологічної допомоги", - йдеться у повідомленні.

"Відключення мобільного зв’язку позбавить громадян засобів комунікації зі своїми рідними та близькими, тому закликаю забезпечити належну роботу підприємств, що надають послуги зв’язку. повідомленням мого представника у Донецькій та Луганській областях, громадяни в ОРДЛО почали отримувати смс-повідомлення про те, що їх розмови будуть записуватися, а повідомлення у фейсбуці, соціальних месенджерах фіксуватися", - додає Денісова.

За її словами, такі дії є порушенням положень статей 8, 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якими гарантуються права на приватність та право на свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання будь-яких органів і незалежно від кордонів.

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"Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на факти порушення права українських громадян на отримання суспільно-важливої інформації та вжити негайних заходів реагування, аби змусити державу-агресора припинити ескалацію конфлікту на Сході України", - резюмувала омбудсмен.