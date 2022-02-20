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Влада має знизити ренту на видобуток газу у 2 рази, - ETG.UA

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Влада має знизити ренту на видобуток газу у 2 рази, - ETG.UA
Оптимальний розмір ставки ренти на видобуток українського газу не повинен перевищувати 15%.

Про це заявив CEO енергокомпанії ETG Володимир Шведкий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"За його словами, введення високих рентних ставок - до 74%, яке наразі розглядають народні обранці - згубне для галузі у період енергокризи, адже ціни на природний газ залишатимуться зависокими ще рік-два", - повідомляє видання.

За оцінками ETG, у випадку підвищення ренти відбудеться скорочення видобутку природного газу на нині діючих українських свердловинах на 7-10%.

Іноземні інвестиції в газовидобуток можуть бути заморожені, пропозиція українського газу на внутрішньому ринку зменшиться, економіка України знизить свою конкурентоздатність у порівнянні з сусідніми європейськими економіками, де уряди зменшують залежність від енергоносіїв та контролюють інфляцію внаслідок бюджетної підтримки та зниження податкового тиску на громадян та бізнес.

Високі рентні ставки, на його думку, найсильніше вдарять по сектору державного видобутку та стримають комерційний видобуток, який до цього щороку збільшувався.

Нагадаємо, раніше Асоціація газодобувних компаній заявляла, що ініціатива про збільшення ренти на видобуток газу ставить під загрозу енергетичну безпеку країни та зробить Україну залежною від імпорту, зокрема з Росії.

Топ коментарі

  • Это Другое
    Рента на добычу газа, который раньше стоил 400 баксов, а сейчас 1000 - должна быть снижена, чтобы газодобываемые компании могли еще больше и еще вкуснее харчеваться за счет украинских недр.
  • Ksenia VB
    Владі треба гроші. Бені треба гроші.
    З кого їх взяти ? Барани в країні ж є ? Є...
  • Scorpman Y
    если поднять ренту на добычу газа (как хочет зеленский и его шобла) то тогда можно спокойно закупать расейский газ, бо украинский станет никому не нужно.

    А если понизить ренту на добычу газа - то где тогда зеленский и его шобла будут харчеваться, где брать откаты (с расейского газа и э/э) - с выводом на офшоры)
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