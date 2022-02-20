В ОРДЛО насильно вивозять чоловіків на пункти військових зборів, - правозахисник Лисянський

НЗФ "ЛНР" та "ДНР" проводять примусову мобілізацію до ОРДЛО. Так, 19 лютого на шахті "Комсомольська" в Антрациті в першу та другу зміну роздали близько 300 повісток, 54 особи вивезли примусово на пункти військових зборів.

Про це повідомив правозахисник Павло Лисянський, директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки", інформує Цензор.НЕТ.

Ситуацію з примусовою мобілізацією зафіксовано також у Алчевську та у Ровеньках – місцевих робітників лякають кримінальною відповідальністю. За інформацією Лисянського, територією "ЛДНР" ходять військові патрулі, які перевіряють документи у чоловіків та затримують їх прямо на вулиці.

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"Місцевому населенню надходять повідомлення від т.зв. "комісаріатів ЛДНР", з вимогою з'явиться у військкомати. У підприємців та перевізників учора почали конфіскувати мікроавтобуси та вантажну техніку для потреб армії "ЛДНР". Люди залякані, і ситуація напружується", – каже Лисянський.

Також місцеві жителі повідомляють, що "МНС ДНР" заїжджає у двори оголошує попередження такого характеру: "Увага мешканці, усім залишатися на своїх місцях, в "республіці" проводиться екстрена евакуація населення, терміново залиште свої будинки для подальшої евакуації!".

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