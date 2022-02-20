В ОРДЛО насильно вивозять чоловіків на пункти військових зборів, - правозахисник Лисянський
Про це повідомив правозахисник Павло Лисянський, директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки", інформує Цензор.НЕТ.
Ситуацію з примусовою мобілізацією зафіксовано також у Алчевську та у Ровеньках – місцевих робітників лякають кримінальною відповідальністю. За інформацією Лисянського, територією "ЛДНР" ходять військові патрулі, які перевіряють документи у чоловіків та затримують їх прямо на вулиці.
"Місцевому населенню надходять повідомлення від т.зв. "комісаріатів ЛДНР", з вимогою з'явиться у військкомати. У підприємців та перевізників учора почали конфіскувати мікроавтобуси та вантажну техніку для потреб армії "ЛДНР". Люди залякані, і ситуація напружується", – каже Лисянський.
Також місцеві жителі повідомляють, що "МНС ДНР" заїжджає у двори оголошує попередження такого характеру: "Увага мешканці, усім залишатися на своїх місцях, в "республіці" проводиться екстрена евакуація населення, терміново залиште свої будинки для подальшої евакуації!".