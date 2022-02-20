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До Кримської платформи приєднався Ліхтенштейн, - Кулеба

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До Кримської платформи приєднався Ліхтенштейн, - Кулеба
Ліхтенштейн став ще однією державою, яка вирішила долучитись до роботи Кримської платформи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба сказав у неділю під час стріму в фейсбуці.

"Дуже гарну новину повідомила мені колега з Ліхтенштейну. Вона офіційно підтвердила сьогодні на зустрічі, що Ліхтенштейн приєднується до Кримської платформи. Ця держава не брала участь в установчому саміті Кримської платформи, але сьогодні вона приєдналась до наших зусиль", - сказав Кулеба.

Він додав, що "такі речі нам потрібні. Вони показують, що ми не живемо сьогоднішнім днем, що ми думаємо про стратегію, про перспективу, і наші партнери разом з нами в цьому".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задоволений, як еволюціонує "Кримська платформа". Вона є величезним дратівником для Росії, - Кулеба

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Топ коментарі

  • буков
    Хренасе, платформа не трісне?
  • Dima30
    Чим більше країн тим краще,один голос легко не почути а коли буде сотні то інша справа.
  • Dima30
    що комар, то й сила
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