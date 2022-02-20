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Необхідно провести неупереджене міжнародне розслідування нібито попадання українських снарядів на територію Росії, - Кулеба

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Необхідно провести неупереджене міжнародне розслідування нібито попадання українських снарядів на територію Росії, - Кулеба
Україна закликає провести міжнародне розслідування нібито обстрілів території Російської Федерації. Напередодні низка російських ЗМІ повідомили, що обстріли нібито велися з боку України.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив сьогодні під час онлайнбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ. 

"Я вчора заявив і підтверджую, Україна закликає провести неупереджене міжнародне розслідування нібито попадання нібито українських снарядів на територію Росії... Нам нічого приховувати, ми знаємо, що ніяких подібних обстрілів Україна не здійснювала. Якщо Росії теж нема чого приховувати, то вона повинна підтримати проведення незалежного розслідування", - зазначив український міністр.

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    нафіга виправдовуватися при очевидному фейку? Хтось притомний повірив в це?
    кульоба навіщо ти це піднімаєш?
  • Игорь Бех
    Ты не прав. Кулеба очень умно поймал кацапов. Они сами подняли шум,вот и есть повод уличить их во лжи на мировом уровне с расследованием той же международной комиссии. А сделать это кстати несложно. Я специально измерил расстояние между Широкино и Безыменным(не знаю точно где наши,но беру с запасом) до кацапской границы. И оно равно - 28 км по прямой. А САУ стреляют до 20 км. Так,что ложь на лицо. Лично я считаю,что нужно надоедливо кричать об этой проверки информации с экспертами.Даже если кацапы будут от этого увиливать.
  • Verter_98
    действительно его идея идиотская.

    Кацапы для того и стрельнули туда, чтоб поднять шум и привлечь внимание. Зачем им подыгрывать?

    Расследование на територии рашки в принципе не может дать какой-то результат. Если надо они еще тысячу таких ям выроют для достижения нужного результата "расследования"
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