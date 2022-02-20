Необхідно провести неупереджене міжнародне розслідування нібито попадання українських снарядів на територію Росії, - Кулеба

Україна закликає провести міжнародне розслідування нібито обстрілів території Російської Федерації. Напередодні низка російських ЗМІ повідомили, що обстріли нібито велися з боку України.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив сьогодні під час онлайнбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вчора заявив і підтверджую, Україна закликає провести неупереджене міжнародне розслідування нібито попадання нібито українських снарядів на територію Росії... Нам нічого приховувати, ми знаємо, що ніяких подібних обстрілів Україна не здійснювала. Якщо Росії теж нема чого приховувати, то вона повинна підтримати проведення незалежного розслідування", - зазначив український міністр.

Читайте також: Штаб ООС називає фейком публікації в російських ЗМІ про причетність ЗСУ до прильоту снаряда в Ростовську область РФ