Путін не має правдивої інформації, якщо думає, що в Україні вітатимуть російських військових, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен озвучив припущення, що ймовірні плани Кремля вторгнутися в Україну свідчать про брак інформації, яка надходить президенту РФ Володимирові Путіну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон , про це він заявив у інтерв'ю російському телеканалу "Дождь" 19 лютого.

"Проблема для будь-якої системи, яка, як Росія, на жаль, перетворюється на автократію, полягає в тому, що дуже мало хто говорить правду тим, хто має владу. І мене турбує, що президенту Путіну абсолютно не обов'язково надходять факти і правдива інформація. Якщо він вважає, що в Україні російських військових гаряче вітатимуть, то боюся, він глибоко помиляється", – сказав Блінкен.



Американський дипломат нагадав, що було до російської агресії проти України 2014 року.

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"До 2014 року, до того, як Росія захопила Крим і увійшла в Донбас, щоб підтримати сепаратистів, якщо ви подивитеся на опитування громадської думки, люди в Україні дуже прихильно ставилися до Росії. І це добре. Сьогодні ситуація діаметрально протилежна. 90% українців огидна Росія внаслідок російської агресії", – пояснив Блінкен.



Він зазначив, що схожа ситуація склалася і з думкою українців щодо вступу їхньої країни до НАТО – 25% "за" до 2014 року і "вже 60–65%" – зараз.



"Своїми діями та діями Росії президент Путін наблизив те, чому він, за його словами, хотів запобігти. І якщо це триватиме, я думаю, стане лише гірше. І люди, які постраждають, це передусім прості українці. Якщо буде атака на Київ, де живе майже три мільйони людей, – це буде катастрофа. Але я мушу також сказати, я боюся, що й росіяни постраждають. Українці не будуть гаряче вітати російських військових. Навпаки. І, звісно, якщо Росія знову виявить агресію щодо України, будуть дуже серйозні наслідки", – підкреслив Блінкен.

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На уточнювальне запитання журналістки, чи впевнені Сполучені Штати в наявній у них інформації, Блінкен відповів, що "цілком впевнені".



"Ми виносимо її в публічний простір не для того, щоб розпочати війну, а для того, щоб запобігти війні. Війну, яка не входить ні в чиї інтереси, починаючи з російського народу. Ось що ми намагаємося зробити. І якщо є шанс відшукати дипломатичний шлях вирішення цієї ситуації, я має намір зробити це. Але якщо нам доведеться відповідати на агресію Росії, ми зробимо й це", – заявив він.

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