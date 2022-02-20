Перед фактом російської загрози Євросоюз надалі поглиблюватиме зв’язки з Україною, - Мішель
Про це на Мюнхенській безпековій конференції сказав президент Європейської ради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Російська мета ослабити західну та європейську підтримку України є прорахунком, тому що такі спроби лише загартовують нашу рішучість. У дуже короткий час ми вирішили мобілізувати 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги для України. Кілька днів тому я запропонував провести конференцію міжнародних донорів з метою підтримати макроекономічну стабільність України та її економічні реформи. З моєї точки зору, ми маємо також поглибити політичні та економічні відносини між Україною і Європейським Союзом", - наголосив Мішель.
При цьому президент Європейської ради не дав прямої відповіді на пряме запитання колишньої президентки Естонії Керсти Кальюлайд, чи не варто Євросоюзу у сучасних умовах запропонувати Україні певного роду надзвичайне запрошення до початку переговорів з ЄС щодо членства, щоб підтримати моральний дух народу, який постає перед загрозою війни, та показати Путіну, що загрозами він не досягне своїх цілей.
"Якщо ми хочемо бути розумними в наших геополітичних амбіціях, нам потрібно діяти цим шляхом, - показати, що російські спроби дестабілізації мають зворотний ефект. Мені особисто не потрібно мати російську агресію, щоб просувати роботу в нашому Східному партнерстві. Безумовно, ми можемо більше зробити у співробітництві з Україною, зміцнювати наші економічні зв’язки", - сказав Мішель.
Він висловив переконання, що події минулих днів підштовхують ЄС до змістовних кроків, щоб зробити для України "стільки, скільки зможемо", - підтримати її територіальну цілісність та економіку.
"Ми плануємо провести конференцію донорів для України, тому що поточні події мали руйнівний ефект для її економіки. Інвесторам зараз важко інвестувати в країну, і це призводить до економічної нестабільності. Але ви можете бути певними, що ми підтримуватимемо Україну разом із країнами-членами і надалі зміцнюватимемо наші зв’язки", - додав Мішель.