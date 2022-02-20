Путін має всі підстави вважати, що Зеленський не бажає виконувати мінські угоди. Треба вести обговорення із представниками Донбасу, - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін не вірить у виконання мінських угод українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це заявив представник Кремля Дмитро Пєсков в ефірі "Першого каналу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його слова, українська сторона не збирається цього робити.

"Путін зараз має всі підстави не розглядати Зеленського як людину, яка може і бажає виконати мінський комплекс заходів. Якщо розглянути всі заяви Зеленського, то з них випливає, що він не може, не хоче і не збирається цього робити", - заявив Пєсков.

За словами представника Кремля, Україна хоче говорити з Росією про врегулювання війни на Донбасі, але Росія не вважає себе стороною конфлікту.

"І обговорення повинні вестися між Зеленським і представниками південного сходу, а ось з цим проблеми, цього вони не хочуть", - додав він.

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