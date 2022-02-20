Напруженість на Донбасі сягнула максимуму. Будь-яка провокація може призвести до непоправного, - Пєсков
29 135102
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що напруженість ситуації навколо України досягла свого максимуму. За його словами, будь-яка провокація може призвести до непоправного.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.
Як заявив Пєсков, заяви Заходу про можливе вторгнення Росії в Україну призводять до "нагнітання напруженості".
"А коли напруженість нагнітається до максимуму, як зараз, наприклад, на лінії зіткнення, то будь-яка іскра, будь-яка незапланована подія чи будь-яка дрібна спланована провокація може призвести до непоправних наслідків", - пояснив представник Кремля.