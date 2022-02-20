Мешканцям ОРДЛО приходять повідомлення про необхідність прибути до "військкоматів". Чоловіків із н.п. Стила примусово вивозять під приводом "призову", - Денісова

Країна-окупант продовжує порушувати права мешканців, які проживають в ОРДЛО та стали фактичними заручниками незаконних збройних формувань.

Про це написала в фейсбуці уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені стало відомо, що чоловіків з села Стила на території тимчасово окупованої Донеччини, де мешкають етнічні греки, примусово вивозять з домівок під приводом "призову" на війну з Україною. У зв’язку з цим, мешканці села були змушені звернутись по допомогу та з метою розголосу до Надзвичайного і Повноважного Посла Греції в Україні", - пише Денісова.

За її словами, вже відомо про вивезення у невідомому напрямку Андрія Водолазкіна, батька трьох дітей, молодшому з яких п’ять років. Ще один чоловік переховується від окупаційних військ, побоюючись за своє життя.

Крім того, за словами Денісової, мешканцям ОРДЛО надсилаються телефонні повідомлення про необхідність прибуття до військкоматів, а за ухиляння погрожується кримінальною відповідальністю.

"Такі дії є проявом примусової мобілізації, забороненої міжнародним гуманітарним правом. Зокрема, статтею 51 Конвенція про захист цивільного населення під час війни забороняється окупаційній державі змушувати осіб, що перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняються під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах", - додає Денісова.

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"Звертаюся до світової спільноти відреагувати на факти примусового призову громадян України на тимчасово окупованих територіях до лав незаконних збройних формувань, що підтримуються країною-агресором", - резюмує омбудсмен.