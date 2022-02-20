Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Зеленський у розмові з Макроном обговорив невідкладне скликання засідання Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу

4 46427
Зеленський у розмові з Макроном обговорив невідкладне скликання засідання Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу
Президент України Володимир Зеленський провів переговори із французьким колегою Емманюелем Макроном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері. 

"У продовження вчорашньої розмови поінформував Емманюеля Макрона про поточну безпекову ситуацію та нові провокативні обстріли. Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон готовий докласти нових зусиль для врегулювання ситуації довкола України, - Єлисейський палац

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Зашевелилось оно. Четыре месяца союзники предупреждали что так и будет. А оно только услышало что это все серьезно.
  • макаренко юра
    Смішно. Склад ТКГ-Україна,рф,ОБСЄ. рф відмовилась від зустрічі. Кого ти скликаєш,бевзю ? Все мріє з "тою стороною" зустрітись,про щось домовитись....
    Займись обороною країни ! Вибивай додаткові санкції !
  • Андрій Жагун 3f28c282
    Не воно, воно то зіц-прєдсєдатель Фунт!
    Це Іцик Клопомойський зрозумів, що 100 млорд від рахи за повернення України у рускій мір не буде, а буде розкуркулення пацаками Іцика Клопомойського!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини