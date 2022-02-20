Зеленський у розмові з Макроном обговорив невідкладне скликання засідання Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу
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Президент України Володимир Зеленський провів переговори із французьким колегою Емманюелем Макроном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері.
"У продовження вчорашньої розмови поінформував Емманюеля Макрона про поточну безпекову ситуацію та нові провокативні обстріли. Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші", - зазначається у повідомленні.