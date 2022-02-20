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У вбитого російськими військами українського офіцера Антона Сидорова залишилась дружина та три доньки. Київ зробить все для їхньої підтримки, - Кличко

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У вбитого російськими військами українського офіцера Антона Сидорова залишилась дружина та три доньки. Київ зробить все для їхньої підтримки, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко висловив щирі співчуття родині полеглого на Донбасі киянина капітана Антона Сидорова, його близьким та побратимам

Слова співчуття Кличко розмістив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"35-річний Антон Сидоров із перших днів російської агресії захищав територіальну цілісність та незалежність України на сході нашої держави. Був помічником начальника штабу-начальником розвідки 3 мб 30 омбр. Він загинув учора під час обстрілу незаконними збройними формуваннями та російсько-окупаційними військами на Донбасі", - нагадує очількик Києва.

За словами Кличка, без батька залишились три донечки, наймолодшій з яких усього півроку.

"Антон Сидоров запам’ятався побратимам гідним, відданим та професійним військовослужбовцем. Справжнім захисником України. А чимало українців чули його пісню, присвячену загиблим воїнам, "Спіть, брати мої". Світла пам'ять Герою…Місто зробить все, щоб підтримати доньок та вдову полеглого Героя", - додав Кличко. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Спите, братья мои, ваш закончился бой", - пісня у виконанні загиблого сьогодні українського офіцера Антона Сидорова. ВIДЕО

У вбитого російськими військами українського офіцера Антона Сидорова залишилась дружина та три доньки. Київ зробить все для їхньої підтримки, - Кличко 01

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ніхто з героїв загиблих за волю України не повинен бути забутий...
  • Andy Jumeirach
    придёт время и вы -сгорите в аду,
    кацапские
    и дарасы !
  • время
    Співчуття рідним та близьким.
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