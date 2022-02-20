У вбитого російськими військами українського офіцера Антона Сидорова залишилась дружина та три доньки. Київ зробить все для їхньої підтримки, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко висловив щирі співчуття родині полеглого на Донбасі киянина капітана Антона Сидорова, його близьким та побратимам

Слова співчуття Кличко розмістив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"35-річний Антон Сидоров із перших днів російської агресії захищав територіальну цілісність та незалежність України на сході нашої держави. Був помічником начальника штабу-начальником розвідки 3 мб 30 омбр. Він загинув учора під час обстрілу незаконними збройними формуваннями та російсько-окупаційними військами на Донбасі", - нагадує очількик Києва.

За словами Кличка, без батька залишились три донечки, наймолодшій з яких усього півроку.

"Антон Сидоров запам’ятався побратимам гідним, відданим та професійним військовослужбовцем. Справжнім захисником України. А чимало українців чули його пісню, присвячену загиблим воїнам, "Спіть, брати мої". Світла пам'ять Герою…Місто зробить все, щоб підтримати доньок та вдову полеглого Героя", - додав Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Спите, братья мои, ваш закончился бой", - пісня у виконанні загиблого сьогодні українського офіцера Антона Сидорова. ВIДЕО