Ми зламали ворожий сценарій, агресорові ніхто не вірить, - Резніков
Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на пресслужбу Міноборони, таку думку висловив міністр оборони Олексій Резніков.
Як зазначається, у зоні проведення Операції Об'єднаних сил четвертий день спостерігається загострення: якщо за 1,5 місяця з початку року фіксувалося 2-5 обстрілів позицій Об'єднаних сил та населених пунктів щодня, 17 лютого було зафіксовано 60 обстрілів, 18 лютого – 66, а 19 лютого – вже 136.
"Командування російських окупаційних військ розміщує артилерію та бронетехніку серед житлових будинків і звідти обстрілює наші мирні населені пункти. Це поведінка злочинців, які провокують нас на помилки. Ворог чудово знає, що у нас є всі підстави відповідати згідно зі ст.51 Статуту ООН. І ми не залишаємо дії окупаційних військ безкарними. Але я пишаюся тим, як наші військові зараз тримають цей удар. Вони діють дуже виважено і знають, як відповідати філігранно. Саме тому весь потік фейків, продукованих російською пропагандою, не має жодного ефекту. Їм ніхто не вірить" , - сказав Резніков на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
За його словами, потік дезінформації "тільки переконує всіх, що Україна захищається від підлого агресора, який готовий принести на поталу жінок і дітей, щоб зруйнувати світ".
"Найближчим часом нам слід готуватися стримувати високий тиск. Ворог намагається розхитати Україну зсередини. Залякати і примусити до капітуляції. Але ми встоїмо. Ми вже зламали ворожий сценарій, бо були готові до нього", - сказав міністр.
Також, за його словами, було передбачувано продовження спільних з РФ навчань у Білорусі, і українська сторона також заздалегідь вжила відповідних заходів.
"З кожним днем все більше людей усвідомлюватимуть, що ми дійсно захищаємо Європу. Це відкриє можливості для нових союзів та збільшення підтримки на різних рівнях", - резюмував Резніков.