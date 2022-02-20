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Країни, скептично налаштовані щодо членства України в ЄС, почали замислюватися, - Кулеба

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Країни, скептично налаштовані щодо членства України в ЄС, почали замислюватися, - Кулеба
Країни, які сьогодні скептично налаштовані щодо членства України в Європейському Союзі, на тлі російської агресії почали замислюватися над цим питанням.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-включення з Мюнхена.

"Ми закликаємо партнерів відкинути будь-які вагання і необгрунтовані застереження і чітко сказати: Україна є частиною нас, ми є єдиним цілим. Я не знаю, як швидко це призведе до результату, на який ми очікуємо, але з усіх розмов, які я мав тут, у Мюнхені, я можу вам сказати, що як ніколи європейські країни, навіть ті, що скептично ставилися до членства України в ЄС, почали замислюватися над цим питанням", - сказав Кулеба.

За його словами, ми бачимо, що позиції можна змінювати, "якщо працювати і правильно використовувати момент".

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки заявив, що Україна вимагає чітких часових меж членства у Європейському Союзі і НАТО.

Дивіться: Промова Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Вам хлопці сказали - проводьте реформи. Ви відповіли - ми не хочемо.
    А як тоді можна вступити в ЄС і в нАТО ?
  • mrSmith
    Возможно, надо ориентироваться на статус ключевого союзника США вне НАТО.
    Тут перспективы получше будут.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Ну мабуть не міг. Може Меркелиця з Макроном обробляли, що типу все залагодять і не треба зайву інформаційну хвилю підіймати. Хто зна. Зараз виришення питання Донбасу йде під керуванням Британії та Штатів. Тому і підхід інший.
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