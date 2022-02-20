Путін у розмові з Макроном звинуватив ЗСУ у загостренні ситуації на Донбасі
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.
Російська сторона запевняє, що відбувся "докладний обмін думками щодо ситуації навколо України, а також щодо вироблення довгострокових юридичних "гарантій безпеки" Російської Федерації".
"Висловлено серйозне занепокоєння у зв'язку з різким погіршенням обстановки на лінії зіткнення на Донбасі. Президент Росії наголосив, що причиною ескалації є провокації українських силовиків. Звернено увагу на накачування країнами НАТО України, що відбувається, сучасними озброєннями та боєприпасами, що підштовхує Київ до військового вирішення так званої проблеми Донбасу. В результаті страждають мирні жителі "ДНР" і "ЛНР", яким доводиться евакуюватися в Росію для порятунку від обстрілів, що посилюються", - йдеться у повідомленні Кремля.
Втім, російська сторона не згадує про те, що обстріли на Донбасі відбуваються лише з боку військ РФ. Українські військові відповідають на них лише у разі загрози життю військових та мирних жителів.
Крім того, Кремль запевняє, що Київ нібито лише імітує переговорний процес, наполегливо відмовляється від реалізації мінських угод та домовленостей, досягнутих у "нормандському форматі".
"З урахуванням гостроти ситуації, що склалася, президенти визнали доцільним активізувати пошук рішень дипломатичними засобами по лінії зовнішньополітичних відомств та політрадників лідерів країн – учасниць "нормандського формату". Ці контакти покликані сприяти відновленню режиму припинення вогню та забезпеченню прогресу у справі врегулювання конфлікту навколо Донбасу", - йдеться далі.
Путін також наголосив на необхідності того, щоб "США і НАТО з усією серйозністю поставилися до вимог Росії щодо забезпечення "гарантій безпеки" і відреагували на них конкретно і по суті".
Втім, що на все це відповів Макрон, пресслужба Кремля не повідомляє.