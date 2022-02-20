Усі перешкоди для допуску іноземних медіа на фронт усуваються з сьогоднішнього дня, - Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних Сил України 20 лютого усунув усі перешкоди для допуску представників іноземних засобів масової інформації на фронт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі щодо проблеми акредитації іноземних журналістів для роботи на фронті від Генерального штабу ЗС України.

"Завдяки спільній роботі з Міністерством закордонних справ Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ухвалив рішення щодо пришвідчення акредитації іноземних журналістів для роботи в ООС до 48 годин, якщо раніше вони подали необхідний комплект документів до пресцентру Операції об'єднаних сил. Пресцентр ООС готовий швидко вирішити усі питання і процесс оформлення усіх запитів журналістів на акредитацію.

Із сьогоднішнього дня усі перешкоди для допуску провідних іноземних медіа усуваються. Звичайно, умови подачі документів до пресцентру ООС, обмеження щодо державної таємниці та заходи безпеки під час роботи журналістів залишаються.

У випадку затримки оформлення допуску журналістів до району ООС прошу негайно інформувати, будемо оперативно вирішувати усі неузгодженості.

Збройні Сили України з повагою ставляться до роботи журналістів та зроблять все необхідне для їхньої ефективної роботи та висвітелння російської агресії на Донбасі та в Криму".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 400 журналістів провідних світових ЗМІ не можуть отримати акредитацію в зону ООС, - Бутусов