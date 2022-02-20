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Байден готовий до контактів із Путіним "у будь-який час, у будь-якому форматі" задля запобігання війні, - Блінкен

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Байден готовий до контактів із Путіним "у будь-який час, у будь-якому форматі" задля запобігання війні, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про готовність президента США Джо Байдена обговорити із президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію довкола України будь-коли.

Про це Блінкен заявив в ефірі CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

За його словами, Байден готовий до контактів з Путіним "у будь-який час, у будь-якому форматі, якщо це допоможе запобігти війні".

Блінкен також підтвердив план проведення зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 24 лютого у Європі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не має правдивої інформації, якщо думає, що в Україні вітатимуть російських військових, - Блінкен

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Чего плешивая тварь и добивается. Чтобы свинью за стол посадили.
  • olele
    "пагаварі со мною, Байдєн"...
  • Ан Мур
    А дядя Джо на контакт йде, але позицій не здає. Не здає ні Україну, ні НАТО. А поговорити - язик не відсохне.
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