Байден готовий до контактів із Путіним "у будь-який час, у будь-якому форматі" задля запобігання війні, - Блінкен
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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про готовність президента США Джо Байдена обговорити із президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію довкола України будь-коли.
Про це Блінкен заявив в ефірі CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
За його словами, Байден готовий до контактів з Путіним "у будь-який час, у будь-якому форматі, якщо це допоможе запобігти війні".
Блінкен також підтвердив план проведення зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 24 лютого у Європі.