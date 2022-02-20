Внаслідок російського обстрілу поранено воїна. Станом на 17.00 війська РФ 53 рази відкривали вогонь на Донбасі, - ООС

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями. Станом на 17 годину 20 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 53 порушення, 50 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.