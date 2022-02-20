Росія рухається вперед за сценарієм вторгнення, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив занепокоєння у зв'язку з повідомленнями про те, що війська Росії та Білорусі продовжать спільні військові навчання після запланованої дати закінчення.

Про це він розповів в ефірі CNN в неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Це свідчить про те, що розроблений сценарій, який ми виклали, який я виклав на Раді Безпеки ООН минулого тижня, про те, що Росія намагається створити серію провокацій як виправдання для агресії проти України, рухається вперед", - сказав Блінкен.

"Ми це бачили протягом останніх кількох днів. Тепер вони виправдовують продовження навчань, навчань у лапках, про які вони казали, що зараз закінчаться. Продовження цих "навчань" на невизначений термін через ситуацію на сході України, ситуацію, яку вони створили, продовжуючи нагнітати напруженість", - додав він.

Блінкен зазначив, що Росія "за останні місяці наростила сили, які перебувають біля кордонів України, від 50 000 до 100 000, а зараз – до понад 150 000".

"Так що все це, поряд зі сфабрикованими операціями, які ми бачили на вихідних, свідчить про те, що викладений нами сценарій рухається вперед", - сказав він.

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Блінкен також повідомив, що планує наступного тижня зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим - "за умови, що до того часу Росія не вторгнеться в Україну".