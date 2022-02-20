Макрон та Путін домовилися працювати над скликанням засідання ТКГ у найближчий час, - Єлисейський палац
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Єлисейського палацу.
Крім того як зазначається, вони погодилися із наступними пунктами:
- відновлення роботи в рамках "Нормандського формату" на основі обмінів і пропозицій, зроблених Україною останніми днями.
- необхідність сприяти дипломатичному розв'язанню нинішньої кризи довкола України.Для цього найближчими днями та тижнями буде проводитися інтенсивна дипломатична робота. Міністр Європи та закордонних справ пан Жан-Ів Ле Дріан найближчими днями зустрінеться зі своїм колегою Сергієм Лавровим, і з цією метою у Парижі буде проведено кілька консультацій.
- для проведення цієї роботи в серйозних умовах глави двох держав взяли на себе тверді зобов'язання здійснювати всі корисні дії для уникнення ескалації, зниження ризиків та збереження миру.