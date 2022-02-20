Росія організовує провокації та шукає привід для вторгнення до України. Загроза дуже вірогідна , - глава МЗС Канади Жолі

Росія намагається знайти привід для вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі в інтерв’ю National Post.

"З боку України та Заходу немає жодних провокацій. Росія відверто організовує підставні операції та шукає привід", - сказала Жолі.

За її словами, Канада та США мають дуже подібне бачення стосовно ситуації в Україні.

"Я дуже занепокоєна, тому ми стверджуємо, що загроза дуже реальна та вірогідна", - зазначила міністр.

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