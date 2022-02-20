Пропагандисти РФ готують фейковий сюжет про те, як ЗСУ "бомблять" людей з БПЛА, - розвідка

Російські окупаційні війська на Донбасі запланували вчинити чергову провокацію на Донеччині - пропагандисти знімають постановочне відео про скидання бомб на мирних мешканців нібито "з українського безпілотника".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТУ "СХІД" із посиланням на розвідку

Так, за даними розвідки, головний спеціаліст "міністерства інформації ДНР" Гриценко Олександр Вікторович особисто поставив завдання знімальним групам пропагандистів відзняти наслідки обстрілів, нібито здійснених українськими силами.

Він дав чіткі вказівки стосовно того, щоб місцеві жителі, коментуючи обстріли, говорили, що вони "чули звуки безпілотника".

З огляду на це розвідка попереджає, що окупанти мають намір опублікувати матеріали зі звинуваченням українських військовослужбовців у тому, що вони нібито скидають вибухові пристрої на домівки цивільного населення за допомогою БПЛА.

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"Мета таких дій полягає у демонізації українських військових та виправданні власних воєнних злочинів. Тому, ні для кого не буде здивуванням, якщо незабаром на пропагандистських ресурсах з’являться чергові постановочні репортажі про міфічні українські ДРГ та безпілотники.

Офіційно заявляємо, що українські військовослужбовці не мають жодного стосунку до обстрілів Докучаєвська, Стили, Старомихайлівки, Саханки, Ленінського, Пікуз або інших населених пунктів. Якщо є хоча б найменша загроза мирному населенню, наші захисники вогонь не відкривають!", - йдеться в повідомленні.

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