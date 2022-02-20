Розвідка США має дані, що російські командири отримали наказ продовжити вторгнення, а командири на місцях розробляють конкретні плани, - CBS News

Російські командири отримали наказ продовжити вторгнення в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у неділю повідомив кореспондент CBS News з національної безпеки Девід Мартін.

За його словами, США мають розвідувальні дані про те, що російські командири отримали наказ продовжити вторгнення в Україну, а командири на місцях розробляють конкретні плани щодо того, як вони маневруватимуть на своєму секторі поля бою.

Розвідка вказує, що "вони роблять все, що робили б американські командири після отримання наказу продовжити", - сказав Мартін.

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