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Розвідка США має дані, що російські командири отримали наказ продовжити вторгнення, а командири на місцях розробляють конкретні плани, - CBS News

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Розвідка США має дані, що російські командири отримали наказ продовжити вторгнення, а командири на місцях розробляють конкретні плани, - CBS News
Російські командири отримали наказ продовжити вторгнення в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у неділю повідомив кореспондент CBS News з національної безпеки Девід Мартін.

За його словами, США мають розвідувальні дані про те, що російські командири отримали наказ продовжити вторгнення в Україну, а командири на місцях розробляють конкретні плани щодо того, як вони маневруватимуть на своєму секторі поля бою.

Розвідка вказує, що "вони роблять все, що робили б американські командири після отримання наказу продовжити", - сказав Мартін.

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Топ коментарі

  • San Luk
    Просто как начнете ждите в Мацкве укро ДРГ с приветами))

    И террористами в мире эти ДРГ ни кто не назовет, так как страны будут в состоянии войны и действия в тылу врага ни кто не отменлл
  • Бандерівець
    Правий сектор та Азов вже зайняли позиції!
  • Гыг с Вами
    распад и неуважение

    Кувейт тоже не был членом НАТО.

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