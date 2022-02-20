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Макрон у найближчі години проведе телефонні перемовини із Байденом та Шольцом, - ЗМІ

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Макрон у найближчі години проведе телефонні перемовини із Байденом та Шольцом, - ЗМІ
Президент Франції Емманюель Макрон має намір найближчими годинами провести телефонну розмову з президентом США Джо Байденом і з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал BFMTV із посиланням на Єлисейський палац.

Крім того, у канцелярії французького лідера заявили, що Макрон має намір також поговорити з прем'єром Італії Маріо Драгі та іншими партнерами.

Нагадаємо, сьогодні, 20 лютого, Макрон провів телефонні перемовини із президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, під час яких, за даними Єлисейського палацу, сторони домовилися інтенсифікувати роботу задля дипломатичного врегулювання ситуації довкола України.

Також читайте: Зеленський у розмові з Макроном обговорив невідкладне скликання засідання Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу

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Топ коментарі

  • Alex Bender
    да уберите нах продажного жабоеда
  • Алексей Рябов 1b2bb5d9
    Активность этой прорусской жабы начинает напрягать. Французам как и фрицам веры - 0.
  • Andriy Kalnyshevsky
    похоже щас урегулируют так как в 2008 Грузию "урегулировали".
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