Макрон у найближчі години проведе телефонні перемовини із Байденом та Шольцом, - ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон має намір найближчими годинами провести телефонну розмову з президентом США Джо Байденом і з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал BFMTV із посиланням на Єлисейський палац.

Крім того, у канцелярії французького лідера заявили, що Макрон має намір також поговорити з прем'єром Італії Маріо Драгі та іншими партнерами.

Нагадаємо, сьогодні, 20 лютого, Макрон провів телефонні перемовини із президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, під час яких, за даними Єлисейського палацу, сторони домовилися інтенсифікувати роботу задля дипломатичного врегулювання ситуації довкола України.

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