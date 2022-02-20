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Путін запевнив Макрона, що Росія виведе війська з Білорусі, - Le Monde

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Путін запевнив Макрона, що Росія виведе війська з Білорусі, - Le Monde
Президент Росії Володимир Путін підтвердив французькому колезі Емманюелю Макрону намір вивести війська РФ з Білорусі.

Як пише Le Monde, про це повідомили у Єлисейському палаці після телефонної розмови президентів 20 лютого, передає Цензор.НЕТ

Виведення військ має відбутися після завершенн навчань.

"Нам доведеться все це перевірити, це може зайняти трохи часу" , – додали у президента Франції, адже заява протирічить словам режима Лукашенка, який проголосив себе президентом РБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон та Путін домовилися працювати над скликанням засідання ТКГ у найближчий час, - Єлисейський палац

Так, у Мінську оголосили, що російські війська, які перебувають у Білорусі на навчаннях 10-20 лютого, залишаться далі на інших подібних маневрах.

Топ коментарі

  • Ан Мур
    жодна касапська обіцянка не коштує більше паперу, на якому вона записана. А усна обіцянка - та взагалі на нулі.
  • Николай Петров cedd8f88
    З Сирії скільки раз виводив, вроді 10, та так виводив, що вони й досі там. Разводка на лоха
  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    Ага через лет 10
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