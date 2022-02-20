Путін запевнив Макрона, що Росія виведе війська з Білорусі, - Le Monde
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Президент Росії Володимир Путін підтвердив французькому колезі Емманюелю Макрону намір вивести війська РФ з Білорусі.
Як пише Le Monde, про це повідомили у Єлисейському палаці після телефонної розмови президентів 20 лютого, передає Цензор.НЕТ
Виведення військ має відбутися після завершенн навчань.
"Нам доведеться все це перевірити, це може зайняти трохи часу" , – додали у президента Франції, адже заява протирічить словам режима Лукашенка, який проголосив себе президентом РБ.
Так, у Мінську оголосили, що російські війська, які перебувають у Білорусі на навчаннях 10-20 лютого, залишаться далі на інших подібних маневрах.