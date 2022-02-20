Фіни присвятили Україні перемогу над ОКР у хокейному фіналі Олімпіади: "Це для тебе! Залишайся сильною"
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після поєдинку популярний фінський паблік про хокей "Hockey Dreams" у фейсбуці розмістив пост, присвятивши Україні тріумф Фінляндії в битві з російською командою.
"Це для тебе #Україна. Залишайся сильною", - йдеться в пості.
Варто зазначити, що присвята Україні перемоги фінів над збірною ОКР неабияк схвилювала чоловіка головної кремлівської пропагандистки Ольги Скабєєвої – Євгенія Попова, який є затятим хокейним уболівальником.
Нагадаємо, що фінальна гра між збірними Фінляндії та ОКР завершилася з рахунком 2:1 на користь фінів, вирішальна шайба була закинута на старті третього періоду. Фіни ідеально відпрацювали кінцівку матчу і не дозволили росіянам організувати фінальний штурм. Команда Олімпійського комітету Росії була чинним чемпіоном зимових Ігор.