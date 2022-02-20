Рейси в Україну скасували Austrian Airlines, Swiss та SAS

Австрійська Austrian Airlines, швейцарська Swiss International Air Lines (Swiss) та скандинавська SAS оголосили про повне або часткове припинення польотів в Україну.

У пресслужбі авіакомпанії Austrian Airlines повідомили avianews.com, що до кінця лютого зупиняють рейси до Києва та Одеси, передає Цензор.НЕТ. При цьому польоти з Відня до Львова продовжуватимуться у звичайному режимі.

Swiss до 28 лютого призупинить польоти своїм єдиним маршрутом в Україну Київ-Цюрих. У компанії наголосили, що також відмовилися від використання повітряного простору України для транзитних рейсів.

За даними Reuters, скандинавська авіакомпанія SAS (SAS.ST) скасувала щотижневий рейс Осло-Київ 22 лютого.

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Авіакомпанія не літатиме у повітряному просторі України до 27 лютого, а рішення про рейс 1 березня буде ухвалено пізніше, додав виданню представник SAS.

Нагадаємо, німецька авіакомпанія Lufthansa призупинила всі рейси до Києва до 28 лютого.