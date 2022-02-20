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Примусово евакуйовані з ОРДЛО люди повертаються з Росії додому, - Резніков

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За даними української розвідки, примусово евакуйовані до Росії мешканці ОРДЛО вимушені самостійно повертатися додому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в ефірі телеканалу "1+1".

"Те, що нібито масово вивозять громадян України з ОРДЛО до Російської Федерації – це на сьогоднішній день теж фарс, декілька тисяч вони показово вивезли.

Зараз наша розвідка має точну інформацію, що люди повертаються самостійно додому, їх там ніхто не годує, не розселяє. Це чисто постановка для Мосфільму чи хто у них там займається кіношками", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • богдан федорків
    хрєново. може бути, що в підвалах їх будинків вже з'явився рязанський цукор
  • olele
    Луиза Чкалова@luiza4kaLova_



    Донецкая ватная дама - голосит, что внука могут по "мобилизации" замести.
    На секундочку, парень учится в военном лицее.
    Восьмой год войны, ага, отдают ребенка в орковский военный лицей, а потом причитают "какжитаааак!
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